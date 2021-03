Sindaco di Sorrento: “Spero in un’unica stagione turistica dall’estate a Natale” (Di martedì 2 marzo 2021) NAPOLI – “Nel 2020 la stagione è terminata bruscamente a metà settembre, ora siamo sicuri che, con la campagna vaccinale arrivata a buon punto in autunno, potremo prolungare la stagione turistica e farne un unicum fino a Natale. Sicuramente ci sono margini per una stagione migliore di quella dello scorso anno”. Ne è convinto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, intervenuto agli Stati generali del Turismo ospitati nella cittadina campana. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) NAPOLI – “Nel 2020 la stagione è terminata bruscamente a metà settembre, ora siamo sicuri che, con la campagna vaccinale arrivata a buon punto in autunno, potremo prolungare la stagione turistica e farne un unicum fino a Natale. Sicuramente ci sono margini per una stagione migliore di quella dello scorso anno”. Ne è convinto il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, intervenuto agli Stati generali del Turismo ospitati nella cittadina campana.

positanonews : #Cronaca #Politica Sorrento. L’appello del sindaco Massimo Coppola “Vaccinare gli operatori del turismo per riparti… - MariaPi38360036 : RT @mattino5: 'No covid free? No vacanza!' I turisti rinunciano all'Italia: #Mattino5 è in diretta con il sindaco di Sorrento - cd_00001 : RT @mattino5: 'No covid free? No vacanza!' I turisti rinunciano all'Italia: #Mattino5 è in diretta con il sindaco di Sorrento - mattino5 : 'No covid free? No vacanza!' I turisti rinunciano all'Italia: #Mattino5 è in diretta con il sindaco di Sorrento - positanonews : #Copertina #Covid #Sanità Sorrento, il sindaco: “Situazione Covid in miglioramento, discesa del 40% in tre settiman… -