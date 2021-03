Simona Izzo | confessione che spiazza tutti | “Pensavo fosse acqua e invece”

(Di martedì 2 marzo 2021), ospite alla trasmissione Ore 14, ha lasciatoa bocca aperta con unadel suo passato. “, e…” Si è affrontato lo spinoso discorso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

CamixLipa : RT @akamichelito: Pazzesca Myriam, degna nipote della Meryl Streep italiana Simona Izzo #GFVIP - silvia95643060 : RT @_DAless_: Mi riportate Simona Izzo e Luxuria? Così mettiamo un po’ d’ordine! #gregorelli #gfvip - _DAless_ : Mi riportate Simona Izzo e Luxuria? Così mettiamo un po’ d’ordine! #gregorelli #gfvip - _actuallyfab : Ma alla guida dell'auto c'è Simona Izzo? #GFVIP - angelic67796097 : RT @kry_92utd: Raga basta la vera verità ce l'ha raccontata ieri Simona Izzo Giulia si è andata a mettere contro la Gregoraci e ne sta pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo

Ore 14,fa una confessione spiazzante: 'Mi hanno dato un bicchiere con della droga' Ormai da settimane si parla del 'caso Genovese' in vari programmi televisivi ed anche nella puntata di oggi di ...Tra le donne che hanno attaccato Giulia Salemi,, Vladimir Luxuria, Caterina Collovati. E' stata quest'ultima ad accusarla di averci provato in passato con suo marito, Fulvio Collovati. Il ...Simona Izzo, ospite alla trasmissione Ore 14, ha lasciato tutti a bocca aperta con una confessione del suo passato. "Pensavo fosse acqua, e invece..." ...Ore 14, Simona Izzo fa una confessione spiazzante: "Mi hanno dato un bicchiere con della droga" Ormai da settimane si parla del 'caso Genovese' in vari ...