Serie B, al via la 26a giornata: alle 17.00 Frosinone-Monza, il programma completo dei match (Di martedì 2 marzo 2021) La Serie B scalda i motori.Tra stasera e domani sera, andrà in scena la ventiseiesima giornata del campionato cadetto, la settima del girone di ritorno. Aprono il programma odierno Fosinone-Monza in campo alle 17.00 alle 19.00 si giocheranno ben 7 gare, Ascoli-Pisa, Brescia-Potenza, Chievo-Pordenone, Cittadella-Pescara, Lecce-Entella, Reggina-Empoli, Salernitana-Spal. A chiudere il programma del turno di Serie B, alle 21.00, L.R. Vicenza-Cremonese.Nell'anticipo in programma ieri sera al "Penzo", Venezia-Reggiana 2-1.Serie B, Venezia-Reggiana 2-1: la doppietta di Aramu regala la vittoria in rimonta. La classifica aggiornataTutti match saranno visibili in diretta ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) LaB scalda i motori.Tra stasera e domani sera, andrà in scena la ventiseiesimadel campionato cadetto, la settima del girone di ritorno. Aprono ilodierno Fosinone-in campo17.0019.00 si giocheranno ben 7 gare, Ascoli-Pisa, Brescia-Potenza, Chievo-Pordenone, Cittadella-Pescara, Lecce-Entella, Reggina-Empoli, Salernitana-Spal. A chiudere ildel turno diB,21.00, L.R. Vicenza-Cremonese.Nell'anticipo inieri sera al "Penzo", Venezia-Reggiana 2-1.B, Venezia-Reggiana 2-1: la doppietta di Aramu regala la vittoria in rimonta. La classifica agTuttisaranno visibili in diretta ...

