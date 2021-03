Scuola, no alla dad: bambini a lezione nel bosco di Capodimonte (Di martedì 2 marzo 2021) Giochi matematici, cruciverba, indovinelli. Cosi’ al bosco di Capodimonte sono stati intrattenuti i bambini di alcune scuole elementari i cui genitori hanno aderito all’iniziativa di protesta contro il ritorno alla Dad scattato da ieri, e fino al 14 marzo, in tutte le scuole della Campania. A proclamare la giornata di disconnessione e’ stato il gruppo No Dad ‘Usciamo dagli schermi’. Una ventina i piccoli alunni soprattutto di classi terze, quarte e quinte elementari che, accompagnati da genitori o nonni, hanno sostituito le lezioni davanti al pc o al tablet con esercizi e giochi didattici all’aria aperta. Venerdi’ si replica con una nuova giornata di disconnessione: per i piu’ piccoli e’ stata organizzata una visita allo zoo mentre i piu’ grandi andranno al Casale di Posillipo per un trekking urbano dove ‘armati’ di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Giochi matematici, cruciverba, indovinelli. Cosi’ aldisono stati intrattenuti idi alcune scuole elementari i cui genitori hanno aderito all’iniziativa di protesta contro il ritornoDad scattato da ieri, e fino al 14 marzo, in tutte le scuole della Campania. A proclamare la giornata di disconnessione e’ stato il gruppo No Dad ‘Usciamo dagli schermi’. Una ventina i piccoli alunni soprattutto di classi terze, quarte e quinte elementari che, accompagnati da genitori o nonni, hanno sostituito le lezioni davanti al pc o al tablet con esercizi e giochi didattici all’aria aperta. Venerdi’ si replica con una nuova giornata di disconnessione: per i piu’ piccoli e’ stata organizzata una visita allo zoo mentre i piu’ grandi andranno al Casale di Posillipo per un trekking urbano dove ‘armati’ di ...

RobertoBurioni : La funzionaria che ha condotto la trattativa dell'EU per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a c… - AzzolinaLucia : Vi ricordate Anita, la ragazzina di Torino che per settimane ha manifestato davanti alla sua scuola per chiedere di… - poliziadistato : Questo è il disegno di Alessio, un bambino di Terni che frequenta la 3^elementare, innamorato della Polizia. Ha vol… - Nclosing123 : @CTAMELLINI Ma questi non sono problemi inerenti alla funzione della scuola il cui ruolo non è quello di aiutare le… - MarcheseCansei : Sanremo è un po' come la cena con i vecchi compagni di scuola, non vuoi andarci ma alla fine ci vai ogni anno per v… -