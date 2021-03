Scuola chiuse in zone rosse o ad alto rischio contagio, la linea per il nuovo Dpcm: in arancione decidono le Regioni (Di martedì 2 marzo 2021) I primi attriti all’interno del governo Draghi si consumano intorno al nuovo Dpcm, la cui pubblicazione è attesa nella mattinata del 2 marzo. Alle 9.30 c’è l’ennesima riunione della cabina di regia ed è la Scuola il tema dello scontro. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è opposto alla chiusura delle scuole in zona arancione: «Eh, no, se vogliamo chiudere le scuole in arancione, allora voglio vedere chiusi anche i centri commerciali. Non è pensabile non far andare i ragazzi in aula e vederli poi assembrati fuori» avrebbe detto. La prima notizia trapelata dalla cabina di regia è che l’intenzione del governo è di lasciare l’autonomia alle Regioni che raggiungono il parametro di 250 casi ogni 100mila abitanti: qualora fossero in zona arancione, potrebbero ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) I primi attriti all’interno del governo Draghi si consumano intorno al, la cui pubblicazione è attesa nella mattinata del 2 marzo. Alle 9.30 c’è l’ennesima riunione della cabina di regia ed è lail tema dello scontro. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è opposto alla chiusura delle scuole in zona: «Eh, no, se vogliamo chiudere le scuole in, allora voglio vedere chiusi anche i centri commerciali. Non è pensabile non far andare i ragazzi in aula e vederli poi assembrati fuori» avrebbe detto. La prima notizia trapelata dalla cabina di regia è che l’intenzione del governo è di lasciare l’autonomia alleche raggiungono il parametro di 250 casi ogni 100mila abitanti: qualora fossero in zona, potrebbero ...

