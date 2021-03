Salerno, azienda in bancarotta: sequestrati beni per 800 mila euro a due fratelli (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Avevano “svuotato” il patrimonio di una società in bancarotta, lasciando “in piedi” solo i debiti con il Fisco. Per questo la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato beni per 800 mila euro a due fratelli, titolari di un’impresa di Angri. Sono accusati di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle di Scafati, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, sono iniziati nel mese di luglio 2018, quando è stata dichiarata fallita una società di Angri che opera nel settore della fabbricazione di impianti elettrici per le industrie. Nel corso delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Palmieri, è emerso che, nell’ultimo biennio, l’impresa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Avevano “svuotato” il patrimonio di una società in, lasciando “in piedi” solo i debiti con il Fisco. Per questo la Guardia di Finanza diha sequestratoper 800a due, titolari di un’impresa di Angri. Sono accusati die sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle di Scafati, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, sono iniziati nel mese di luglio 2018, quando è stata dichiarata fallita una società di Angri che opera nel settore della fabbricazione di impianti elettrici per le industrie. Nel corso delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Palmieri, è emerso che, nell’ultimo biennio, l’impresa ...

