Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga | l’amore a gonfie vele oltre il «Grande Fratello Vip»

(Di martedì 2 marzo 2021) Un bacio a suggellare un’unione destinata a durare e una didascalia, semplice e commovente: «Perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore: sei l’unica certezza che ho». A scriverlo è Rosalinda Cannavò, che al Grande Fratello Vip era entrata con il nome di Adua Del Vesco, profondamente grata non solo per aver chiuso una relazione, quella con Giuliano Condorelli, con la quale non si sentiva più a suo agio, ma anche per aver trovato l’amore in Andrea Zenga, al quale si è avvicinata proprio nelle ultime settimane all’interno della Casa di Cinecittà.