Picchiata dall'ex compagno, chiede aiuto alla polizia fingendo di ordinare una pizza: arrestato un 25enne

Era appena stata picchiata dal suo ex compagno e, per chiedere aiuto alla polizia, ha escogitato uno stratagemma molto efficace: far finta di ordinare una pizza. È accaduto a Milano, dove gli...

