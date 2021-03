Olanda | i tifosi del Psv colpiscono Tadic Le scuse all’Ajax | “Non sono i nostri valori”

(Di martedì 2 marzo 2021) Vita nuova, vecchi problemi: così si potrebbe riassumere quanto accaduto al termine di Psv-Ajax. Lo scontro diretto tra le big del campionato olandese si è concluso con un pari per 1-1, che avvicina di fatto i lancieri alla vittoria del titolo. Infatti la formazione di Amsterdam può vantare sei lunghezze di vantaggio proprio sui diretti rivali. Una dote preziosa nel rush finale. Tuttavia non tutto è andato come previsto.COLPITONon ha passato un pomeriggio piacevole Dusan. L'attaccante dell'Ajax, autore del gol del pareggio, è stato colpito da una monetina daiavversari mentre raggiungeva il pullman della squadra al termine del match. L'episodio ha portato all'arresto di tre persone. Il Psv ha immediatamente chiesto scusa all'Ajax: "Siamo rammaricati per quanto accaduto. Quello che è successo non corrisponde aidel ...

