Napoli, la squadra è con Gattuso: De Laurentiis ne ha preso atto dopo il Benevento (Di martedì 2 marzo 2021) Il Napoli è con Gattuso: il tecnico ha lo spogliatoio in mano e Aurelio De Laurentiis ne ha preso atto dopo il Benevento La vittoria contro il Benevento ha rafforzato la figura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Come riporta Repubblica, a fine partita l'allenatore ha ricevuto i complimenti di Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi, il quale ha preso atto dell'ottimo rapporto che continua ad esserci tra l'allenatore calabrese e la sua squadra. La squadra è tutta col suo tecnico e lo sta dimostrando, un patto d'acciaio in vista dei prossimi impegni di campionato.

