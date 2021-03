Måneskin: “Zitti e buoni” a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo aver annunciato che l’album Teatro d’Ira – Volume 1 è pronto, e che uscirà il 19 marzo, i Måneskin si sono pronti ad affrontare il palco di Sanremo. L’opportunità di portare il rock sul palco dell’Ariston è di quelle ghiotte e la band è in trepidante attesa. Måneskin: quale è il brano di Sanremo? Si chiama Zitti e buoni il brano che i Måneskin porteranno sul palco dell’Ariston. La giovane e talentuosa band romana promette un’esibizione esplosiva. Zitti e buoni richiama il rock degli anni ’90, l’energia e le influenze delle grandi rock band che hanno fatto la storia. Il titolo non deve trarci in inganno: i Måneskin non hanno intenzione di starsene “Zitti e buoni”. “Siamo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo aver annunciato che l’album Teatro d’Ira – Volume 1 è pronto, e che uscirà il 19 marzo, isi sono pronti ad affrontare il palco di. L’opportunità di portare il rock sul palco dell’Ariston è di quelle ghiotte e la band è in trepidante attesa.: quale è il brano di? Si chiamail brano che iporteranno sul palco dell’Ariston. La giovane e talentuosa band romana promette un’esibizione esplosiva.richiama il rock degli anni ’90, l’energia e le influenze delle grandi rock band che hanno fatto la storia. Il titolo non deve trarci in inganno: inon hanno intenzione di starsene “”. “Siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin Zitti Il festival di Sanremo secondo i Maneskin Così i Maneskin raccontano ad askanews il loro festival di Sanremo, dove sono in gara con il brano 'Zitti e buoni'.

Sanremo 2021. L'ordine delle esibizioni della serata di questa sera ...di più ) Colapesce e Dimartino ( Musica leggerissima ) Aiello ( Ora ) Francesca Michielin e Fedez ( Chiamami per nome ) Max Gazzè ( Il farmacista ) Noemi (Glicine) Madame ( Voce ) Maneskin ( Zitti e ...

