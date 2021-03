“Ma ti sei vista? Agli uomini spegni i sensi”. UeD, Gemma Galgani si presenta ‘in quel modo’. E Tina a valanga (Di martedì 2 marzo 2021) Nuova puntata di ‘uomini e Donne’ ricca di colpi di scena quella andata in onda martedì 2 marzo su Canale 5. E chi poteva essere la protagonista assoluta dell’episodio se non Gemma Galgani. La storica dama originaria di Torino ha stupito tutti per l’ennesima volta; ricorderete infatti il suo balletto sexy di qualche tempo, con il secchio d’acqua poi buttato addosso. E anche stavolta ha voluto osare con un look decisamente sorprendente e che ha lasciato tutti senza parole. Il tutto ovviamente è accaduto durante la sfilata organizzata dal dating show Mediaset. Il nome scelto è ‘Follie per amore’ e Gemma Galgani ha preso alla lettera quelle parole, visto che l’outfit è stato davvero clamoroso. Mai nessuna si era mai presentata in questo modo davanti al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Nuova puntata di ‘e Donne’ ricca di colpi di scenala andata in onda martedì 2 marzo su Canale 5. E chi poteva essere la protagonista assoluta dell’episodio se non. La storica dama originaria di Torino ha stupito tutti per l’ennesima volta; ricorderete infatti il suo balletto sexy di qualche tempo, con il secchio d’acqua poi buttato addosso. E anche stavolta ha voluto osare con un look decisamente sorprendente e che ha lasciato tutti senza parole. Il tutto ovviamente è accaduto durante la sfilata organizzata dal dating show Mediaset. Il nome scelto è ‘Follie per amore’ eha preso alla letterale parole, visto che l’outfit è stato davvero clamoroso. Mai nessuna si era maita in questo modo davanti al ...

zaynvfallx : @springpeass sei bellissima, veramente, anche se non ti ho vista, sei bellissima - MySwitzerland_i : Il primo ponte sospeso al mondo che collega tra loro due vette ??? Sul Glacier 3000 @LesDiablerets il «Peak Walk» at… - SanjayS49917075 : RT @Dida_ti: Anna: 'Davvero non mi riconosci più ? Sei così cambiato da ieri sera...' Renzo:'Ma no no, è che appena ti ho vista mi è subito… - andreacortese_ : @honeyboydrius Che sei bastardo mo l’ho vista - Ariennoir : natalia sei bellissima ma palesemente hai problemi alla vista capelli lunghi e bandana>>>>>> -