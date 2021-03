L’eredità di Arcuri tra banchi a rotelle e Primule (Di martedì 2 marzo 2021) La gestione dell’emergenza da parte del Commissario Domenico Arcuri: mascherine, banchi a rotelle, siringhe e Primule. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rimosso Domenico Arcuri nominando il Generale Figliuolo nuovo Commissario all’emergenza. Il premier ha accolto le richieste che gli sono arrivate nel corso delle settimane – evidentemente ritenendole corrette – e ha deciso di volgere lo sguardo verso il mondo militare. E dall’esercito ha estratto il jolly dal mazzo, prendendo l’uomo della logistica e dell’organizzazione. Sulla carta l’uomo giusto al momento giusto, probabilmente più competente di Arcuri, che nel corso di questi mesi da Commissario si è impegnato, senza dubbio, ma qualche errore lo ha commesso. Qualcuno anche grossolano a dire il vero. La prima gestione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) La gestione dell’emergenza da parte del Commissario Domenico: mascherine,, siringhe e. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha rimosso Domeniconominando il Generale Figliuolo nuovo Commissario all’emergenza. Il premier ha accolto le richieste che gli sono arrivate nel corso delle settimane – evidentemente ritenendole corrette – e ha deciso di volgere lo sguardo verso il mondo militare. E dall’esercito ha estratto il jolly dal mazzo, prendendo l’uomo della logistica e dell’organizzazione. Sulla carta l’uomo giusto al momento giusto, probabilmente più competente di, che nel corso di questi mesi da Commissario si è impegnato, senza dubbio, ma qualche errore lo ha commesso. Qualcuno anche grossolano a dire il vero. La prima gestione ...

