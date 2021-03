Juve Spezia LIVE | pochi minuti al calcio d’inizio

(Di martedì 2 marzo 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – All’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 20.34 – Problema nel riscaldamento per De Ligt, al suo posto dentro Frabotta Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinontus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, De ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : ?????? ?????? ????????? Quello che c'è da sapre su #JuveSpezia ?? - DJBrunoFelizola : Forza Juve - Juventus x Spezia - Live: - _JackieMiller_ : RT @JuventusTV: LIVE! E' iniziato in diretta dall'Allianz Stadium il pre #JuveSpezia! -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Spezia

2 Problemi in casa Juventus per Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, che doveva partire titolare contro lonella gara in programma alle 20.45, ha avvertito un problema al tendine nella fase di riscaldamento e, per questo motivo, non sarà del match. Altro ko importante, quindi, nel reparto arretrato ...... Andrea Pirlo, alla vigilia della partita infrasettimanale contro lo. "Stanno dimostrando di ..., componente gruppo squadra positivo - Un nuovo caso di Covid è stato rilevato, nel corso dei ...L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Spezia, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi ...Moviola Juve Spezia, tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida dello Stadium, valida per la 25ª giornata di Serie A È Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata l’arbitro designato per ...