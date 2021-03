Il riso bianco non è dietetico e fa ingrassare? L’errore più comune (Di martedì 2 marzo 2021) Il riso fa ingrassare o dimagrire? Questa è una delle domande più comune quando si sta per iniziare una dieta. Ecco tutti i falsi miti da sfatare. Tra gli appassionati di diete ci sono due grandi fazioni: chi sostituisce il riso alla pasta e chi si tiene alla larga da questo alimento, temendo il suo apporto calorico. Negli anni si è quindi creata molta confusione intorno al riso, questo alimento così antico fa ingrassare o dimagrire? Cerchiamo quindi di sfatare tutti i falsi miti e rispondere a questa domanda, capace di generare grande confusione e portare fuori strada gli appassionati di linea. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul riso. LEGGI ANCHE>>>10 cibi velenosi che mangiamo ogni giorno ingenuamente LEGGI ANCHE>>>Perché il ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021) Ilfao dimagrire? Questa è una delle domande piùquando si sta per iniziare una dieta. Ecco tutti i falsi miti da sfatare. Tra gli appassionati di diete ci sono due grandi fazioni: chi sostituisce ilalla pasta e chi si tiene alla larga da questo alimento, temendo il suo apporto calorico. Negli anni si è quindi creata molta confusione intorno al, questo alimento così antico fao dimagrire? Cerchiamo quindi di sfatare tutti i falsi miti e rispondere a questa domanda, capace di generare grande confusione e portare fuori strada gli appassionati di linea. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul. LEGGI ANCHE>>>10 cibi velenosi che mangiamo ogni giorno ingenuamente LEGGI ANCHE>>>Perché il ...

