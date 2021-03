Gasperini: “Col Crotone non sarà un match facile, Zapata può recuperare all’ultimo” (Di martedì 2 marzo 2021) La speranza è riuscire “a recuperare almeno Zapata, a portarlo in panchina”. La certezza è che, anche se il Crotone è ultimo, non sarà tanto semplice piegarlo: “Non c’è una partita facile nel nostro campionato. Servono convinzione e attenzione giuste, vero che noi siamo in un buon momento e vogliamo continuare pur rispettando il Crotone che è stato sfortunato perché non ha raccolto quello che avrebbe meritato con buone prestazioni e il cambio di allenatore porta sempre qualche reazione. Ma noi abbiamo la possibilità di continuare la nostra corsa”. Così Gian Piero Gasperini che torna in panchina dopo la squalifica e riguardo all’analisi della partita di Genova ha ancora qualcosa da dire: “Con la Samp abbiamo fatto bene anche all’inizio, poi a metà del primo tempo un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) La speranza è riuscire “aalmeno, a portarlo in panchina”. La certezza è che, anche se ilè ultimo, nontanto semplice piegarlo: “Non c’è una partitanel nostro campionato. Servono convinzione e attenzione giuste, vero che noi siamo in un buon momento e vogliamo continuare pur rispettando ilche è stato sfortunato perché non ha raccolto quello che avrebbe meritato con buone prestazioni e il cambio di allenatore porta sempre qualche reazione. Ma noi abbiamo la possibilità di continuare la nostra corsa”. Così Gian Pieroche torna in panchina dopo la squalifica e riguardo all’analisi della partita di Genova ha ancora qualcosa da dire: “Con la Samp abbiamo fatto bene anche all’inizio, poi a metà del primo tempo un ...

AnsaCalabria : Calcio: Atalanta; Gasperini, noi più in emergenza del solito. 'Zapata è l'unico che può recuperare col Crotone' |… - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Col Crotone insidiosa, ma siamo in un buon momento' - Sportmediaset - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gasperini: 'Noi più in emergenza del solito' Tecnico Atalanta: 'Zapata è l'unico che può recuperare col Crotone' - fisco24_info : Calcio: Atalanta; Gasperini, noi più in emergenza del solito: 'Zapata è l'unico che può recuperare col Crotone' - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Gasperini: 'Noi più in emergenza del solito' '#Zapata è l'unico che può recuperare col Crotone' ?? -