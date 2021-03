‘Faccio quello che c..zo voglio!’, Alessia Marcuzzi sbotta dopo aver postato la foto di Zorzi con Oppini (Di martedì 2 marzo 2021) Alessia Marcuzzi in questi mesi ha seguito e commentato il GF VIP non senza attirarsi odio da parte di una frangia di utenti. dopo essersi dovuta difendere dalle accuse di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola per prendere parte al reality, il giorno della finale ha dovuto affrontare altri hater. La colpa, se così si può definire, della conduttrice è di aver postato su Twitter un’immagine che ritrae insieme Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ricordiamo che il vincitore del GF VIP aveva palesato un certo sentimento per il figlio di Alba Parietti, poi tramutatosi in una bellissima amicizia. Amicizia che i due di certo coltiveranno al di fuori della casa più spiata d’Italia ma che continua a dividere il pubblico. Zorzi e ... Leggi su funweek (Di martedì 2 marzo 2021)in questi mesi ha seguito e commentato il GF VIP non senza attirarsi odio da parte di una frangia di utenti.essersi dovuta difendere dalle accuse diraccomandato Carlotta Dell’Isola per prendere parte al reality, il giorno della finale ha dovuto affrontare altri hater. La colpa, se così si può definire, della conduttrice è disu Twitter un’immagine che ritrae insieme Tommasoe Francesco. Ricordiamo che il vincitore del GF VIP aveva palesato un certo sentimento per il figlio di Alba Parietti, poi tramutatosi in una bellissima amicizia. Amicizia che i due di certo coltiveranno al di fuori della casa più spiata d’Italia ma che continua a dividere il pubblico.e ...

