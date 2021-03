DiMartedì | ospiti puntata 2 marzo 2021

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 2 marzo 2021) Sarà in onda stasera, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nelladi oggi, martedì 2, a partire dalle 21.15 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro del programma ancora le ultime sul coronavirus, sulla difficoltà di reperire vaccini per tutti e sulla diffusione delle varianti.Tra gliin studio troveremo: il comico Valerio Lundini; Beatrice Lorenzin, Pd; Carlo Calenda di Azione; Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani; Tomaso Montanari, critico d’arte; Ilaria Capua, virologa; ...