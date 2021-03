Cinema | addio all’attore Reg Lewis | Maciste di Cinecittà

(Di martedì 2 marzo 2021) Los Angeles, 2 mar. – (Adnkronos) – L’ex culturista e attore statunitense Reg, campione di bodybuilding e Mister Universo, nonchè interprete dinei film mitologici girati a, è morto a Los Angeles all’età di 85 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta l’11 febbraio, è stato dato oggi dalla sorella Jeannine Abbott a funerali avvenuti a “The Hollywood Reporter”, senza tuttavia precisare la causa del decesso. Era nato come Reginald Berniea Niles, in California, il 23 gennaio 1936. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

