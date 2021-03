Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 18:15 (Di lunedì 1 marzo 2021) Viabilità DEL 1 MARZO 2021 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN VIA NOMENTANA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via di Casal del Marmo, tra via Monte del Marmo - G.R.A. e largo Codogno - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su via della Magliana, tra piazza Antonio Meucci e via del Trullo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via dei Castani, tra via dei Glicini e via Federico Delpino - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Prenestina, tra Colle Prenestino e Ponte di Nona -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma - Fiumicino: autostrada chiusa per lavori all'altezza di via della Magliana Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà su viabilità comunale.

Traffico Roma del 01 - 03 - 2021 ore 16:30 ...della Magliana Ci sono code sulla Roma Fiumicino per uscita Magliana Vecchia Trastevere via del Cappellaccio Naturalmente in direzione dell'EUR nella zona di San Giovanni è cambiata la viabilità in ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Il traffico in direzionesarà pertanto deviato sull'uscita "Via della Magliana", all'altezza del km 1,600, e proseguirà sucomunale....della Magliana Ci sono code sullaFiumicino per uscita Magliana Vecchia Trastevere via del Cappellaccio Naturalmente in direzione dell'EUR nella zona di San Giovanni è cambiata lain ...