Vauro: "Rita Dalla Chiesa per il suo attacco chieda scusa ai rom italiani, non a me" (Di lunedì 1 marzo 2021) 'Gli insulti a Giorgia Meloni sono da condannare, ma non do solidarietà a incapace di solidarietà. Ma vorrei che Rita Dalla Chiesa, se avesse il tempo di approfondire, prima di prendere a calci il ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) 'Gli insulti a Giorgia Meloni sono da condannare, ma non do solidarietà a incapace di solidarietà. Ma vorrei che, se avesse il tempo di approfondire, prima di prendere a calci il ...

LegaSalvini : Rita dalla Chiesa umilia Vauro Senesi. - VauroSenesi : Cara Rita forse non hai capito… Vauro - marco_disca : RT @LegaSalvini: Rita dalla Chiesa umilia Vauro Senesi. - OSpeleologo : RT @_DAGOSPIA_: AGGUER-RITA DALLA CHIESA:'VAURO, CAMBIA NAZIONALITÀ. COSI’AVREMO UN 'ITALIANO' COME TE IN MENO' - Lorenz82912589 : RT @Libero_official: 'Mi vergogno di essere italiano'? La vignetta di #Vauro scatena la #DallaChiesa: 'Cambia nazionalità. Scrivi cazz*** e… -