Ufficiale | Stroppa esonerato dal Crotone | fatale il ko con il Cagliari

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Stroppa

Ora è, Giovanninon è più il tecnico del Crotone . La società calabrese, ultima in classifica, ha comunicato la decisione dell'esonero in una nota sul proprio sito: 3 vittorie, 3 pareggi e ...'Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni- la nota- . Si chiude così un percorso bello e intenso ...È finita l'avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone. Il club ha deciso di esonerarlo dopo le ultime sei sconfitte consecutive. L'ultima ieri, in casa contro il ...Giovanni Stroppa non è più l’allenatore del Crotone. La dirigenza pitagorica ha deciso di esonerarlo dopo il ko di ieri contro il Cagliari, che ha visto gli Squali allontanarsi ulteriormente dalla cor ...