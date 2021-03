Tragico schianto, muore a 56 anni in un incidente a Ripa di Olmo (Di lunedì 1 marzo 2021) incidente mortale nel primo pomeriggio a Ripa dell'Olmo: muore una 56enne Laura Berneschi , da 30 anni dipendente di Confcommercio Arezzo, specializzata nel settore contabilità. Tremendo l'impatto, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 marzo 2021)mortale nel primo pomeriggio adell'una 56enne Laura Berneschi , da 30dipendente di Confcommercio Arezzo, specializzata nel settore contabilità. Tremendo l'impatto, ...

