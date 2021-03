Superlega, Preliminari: Modena e Piacenza ai Playoff (Di lunedì 1 marzo 2021) In questo weekend si è disputata la seconda gara delle tre previste nel turno preliminare per i Playoff di Superlega. Modena e Piacenza hanno raggiunto l’obiettivo con le vittorie di entrambe le partite, mentre tra Milano e Verona la sfida è ancora aperta. Ecco come sono andati i Preliminari di Superlega. Superlega, Preliminari: Modena e Piacenza passano Tutto facile per Modena che in casa della Consar bissa il risultato già ottenuto al PalaPanini nel weekend precedente. I ragazzi di coach Giani cavalcano l’onda di un’ottima ripresa rispetto ad inizio stagione; in una settimana infatti conquistano i Playoff Scudetto, dove incontreranno Civitanova, e battono nettamente Perugia in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) In questo weekend si è disputata la seconda gara delle tre previste nel turno preliminare per idihanno raggiunto l’obiettivo con le vittorie di entrambe le partite, mentre tra Milano e Verona la sfida è ancora aperta. Ecco come sono andati idipassano Tutto facile perche in casa della Consar bissa il risultato già ottenuto al PalaPanini nel weekend precedente. I ragazzi di coach Giani cavalcano l’onda di un’ottima ripresa rispetto ad inizio stagione; in una settimana infatti conquistano iScudetto, dove incontreranno Civitanova, e battono nettamente Perugia in ...

zazoomblog : Volley Superlega: i risultati della 2a giornata di Preliminari - #Volley #Superlega: #risultati #della - sportface2016 : #volley #Milano-#Verona in tv: ecco data, orario e come vedere gara-3 dei preliminari di #Playoff #Superlega 2021 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #SuperLega #playoff #Verona batte #Milano 3-1 e pareggia il conto nella serie dei preliminari! #live - sportface2016 : #Volley Preliminari #Playoff #Superlega 2021, #Verona batte #Milano e rinvia tutto a gara-3: la cronaca del match - zazoomblog : LIVE VOLLEY Verona-Milano 0-1 (20-25 13-7) gara-2 preliminari Playoff Superlega 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… -