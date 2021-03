Serie A e diritti tv, rivoluzione in arrivo: l’annuncio di Dal Pino (Di lunedì 1 marzo 2021) Paolo Dal Pino (presidente Lega A) sui diritti tv: “Arrivate proposte interessanti, è il momento di prendere una decisione” “Sui diritti tv dovremmo avere una assemblea entro fine settimana ed è mia intenzione procedere al più presto all’assegnazione. Abbiamo fatto un’asta, abbiamo ricevuto delle proposte estremamente interessanti che pongono la Lega di Serie A al vertice Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 marzo 2021) Paolo Dal(presidente Lega A) suitv: “Arrivate proposte interessanti, è il momento di prendere una decisione” “Suitv dovremmo avere una assemblea entro fine settimana ed è mia intenzione procedere al più presto all’assegnazione. Abbiamo fatto un’asta, abbiamo ricevuto delle proposte estremamente interessanti che pongono la Lega diA al vertice Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

