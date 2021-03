Sanremo 2021, Nuove proposte: Wrongonyou – Lezioni di volo (Di lunedì 1 marzo 2021) Wrongonyou è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990. Benché concorra tra le Nuove proposte di quest’edizione di Sanremo, Wrongonyou ha alle spalle una lunga carriera come cantautore indie-folk. E non è noto solo alle scene italiane. Marco Zitelli ha infatti calcato i palchi dei principali festival musicali del mondo: South by Southwest festival ad Austin, Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag, Primavera Sound e anche il nostrano Home Festival, tra gli altri. È stato anche co-autore di brani di Elodie, ha calcato il palco con Ghemon e nel 2019 ha aperto le date italiane del tour di Mika, oltre a essere ospite speciale del memorabile concerto di James Blake a Ostia Antica. A ciò si aggiunge che molti dei suoi brani han fatto da colonna sonora alla serie di Netflix, ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021)è lo pseudonimo di Marco Zitelli, musicista romano, classe 1990. Benché concorra tra ledi quest’edizione diha alle spalle una lunga carriera come cantautore indie-folk. E non è noto solo alle scene italiane. Marco Zitelli ha infatti calcato i palchi dei principali festival musicali del mondo: South by Southwest festival ad Austin, Europa Vox in Francia, Eurosonic Noorderslag, Primavera Sound e anche il nostrano Home Festival, tra gli altri. È stato anche co-autore di brani di Elodie, ha calcato il palco con Ghemon e nel 2019 ha aperto le date italiane del tour di Mika, oltre a essere ospite speciale del memorabile concerto di James Blake a Ostia Antica. A ciò si aggiunge che molti dei suoi brani han fatto da colonna sonora alla serie di Netflix, ...

