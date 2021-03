Rossella Panarese | morta la giornalista di Rai Radio3 I colleghi | “Dava senso al nostro essere Noi”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Pensavamo aogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia.alNoi, e gliene siamo grati”. Con queste parole via Twitter idi Raihanno detto addio a, autrice e conduttrice Rainella notte. A dare la notizia, stamani in diretta durante Prima pagina, il direttore di Rai, Marino Sinibaldi. Al suo nome era legata la divulgazione scientifica nella radio sin dagli anni Novanta, con programmi come Palomar e Duemila. Da una sua idea nacque circa venti anni ...

Radio3tweet : Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il… - Radio3tweet : “Abbiamo bisogno di ristabilire il giusto equilibrio tra le generazioni”. Lo ha scritto Rossella Panarese, che in r… - repubblica : È morta Rossella Panarese, autrice e voce di Radio3 Scienza: Curatrice e conduttrice del programma, ha formato leve… - tittimaestra : RT @Radio3tweet: “Abbiamo bisogno di ristabilire il giusto equilibrio tra le generazioni”. Lo ha scritto Rossella Panarese, che in radio ha… - meglioitaliano : RT @INFN_: L’INFN si unisce con affetto e commozione al ricordo di Rossella Panarese, grande giornalista scientifica, cuore di Radio 3 Scie… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossella Panarese

ADDIO, addio alla giornalista e speaker di Radio Rai 3:... L'OPERAZIONE Reggio Calabria: arrestato mago De Simone: spinge disabile a... Ultimo aggiornamento: 11:41Lutto in Rai per la morte di, giornalista colonna di Radio3, autrice di Radio3Scienza, programma di divulgazione che va in onda da una ventina d'anni. A dare la tragica notizia è stato questa mattina il ...Lutto nel mondo del giornalismo. È morta nella notte la giornalista Rossella Panarese, colonna di Rai Radio3, autrice e speaker di Radio3Scienza, programma quotidiano che va in onda da ...La sua straordinaria capacità di comunicare ai radioascoltatori in maniera semplice e affascinante la scienza ha conquistato in questi anni anche il pubblico di Matera che numeroso affollava Casa Cava ...