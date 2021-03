Roma, Smalling torna in gruppo. Ecco la situazione degli infortunati (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma - Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo . La difesa piano piano sta uscendo dall'infermeria e i centrali stanno man mano tornando a disposizione. Marash Kumbulla da tre giorni sta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021)- Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo . La difesa piano piano sta uscendo dall'infermeria e i centrali stanno man manondo a disposizione. Marash Kumbulla da tre giorni sta ...

CorSport : #Roma , #Smalling torna in gruppo. Ecco la situazione degli infortunati ?? - sportli26181512 : #Roma, #Smalling torna in gruppo. Ecco la situazione degli infortunati: Il difensore inglese dopo un mese è finalme… - LAROMA24 : FOTO - Trigoria: Roma già al lavoro in vista della Fiorentina. Torna in gruppo Smalling #AsRoma - TuttoFanta : ?? Report #ROMA: ??In gruppo #Smalling e #Reynolds ??Ancora a parte #Dzeko, #Ibanez, #Santon, #Calafiori e #Zaniolo… - clikservernet : Roma, Smalling e Reynolds in gruppo. Ancora a parte Dzeko e Ibanez -