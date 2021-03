Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 marzo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa sera, lunedì 1 marzo 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 marzo 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni Il leader della Lega Matteo Salvini e il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso saranno ospiti di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” per un commento delle misure anti-Covid ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa sera, lunedì 1, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 1, di? Di seguito tutte leIl leader della Lega Matteo Salvini e il consulente di Regione Lombardia per il piano vaccinale Guido Bertolaso sarannodi Nicola Porro a “” per un commento delle misure anti-Covid ...

frankponch72 : @EsteriLega @Musso___ Non è che le tangenti e gli affari sporchi li abbiano inventati ora, questa manica di scappat… - TruppenStrunz : @merlino53 @Presa_Diretta @PBerizzi @RaiPlay @IaconaRiccardo Quarta Repubblica vi asfalta ancora una volta! A chi c… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Quarta Repubblica' del 1° marzo alle 21.25 su Rete 4: ospiti Salvini e Guido Bertolaso) Segui… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” Nicola Porro intervista Matteo Salvini e Guido Bertolaso. Tra i temi: il primo… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “QUARTA REPUBBLICA” Nicola Porro intervista Matteo Salvini e Guido Bertolaso. Tra i temi: il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica Stasera in Tv Ricciardi e Presa Diretta Azione su Italia Uno RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la ventisettesima puntata del programma di approfondimento "Quarta Repubblica". Il conduttore, Nicola Porro, ospiterà il leader della lega, Matteo ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 1 Marzo 2021 ... in onda alle 21.30 su Rai 1 NCIS (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai 2 Presa diretta (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in ...

Quarta Repubblica, l'intervista a Meloni e Bernini Mediaset Play Rally, il trionfo di Marchioro Un’altra bella giornata ha inaugurato la stagione su terra di Rally 2021, accompagnando i partecipanti al primo Rally Terra Valle del Tevere, fornendo, oltre al meglio del rally italiano, anche piloti ...

La finale del Grande Fratello Vip, N.C.I.S. o Presadiretta? La tv del 1° marzo Per la prima serata in tv, lunedì 1° marzo su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In fondo al tuo cuore”: immersa nel caldo tor ...

Azione su Italia Uno RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la ventisettesima puntata del programma di approfondimento "". Il conduttore, Nicola Porro, ospiterà il leader della lega, Matteo ...... in onda alle 21.30 su Rai 1 NCIS (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai 2 Presa diretta (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, politica, attualità), in ...Un’altra bella giornata ha inaugurato la stagione su terra di Rally 2021, accompagnando i partecipanti al primo Rally Terra Valle del Tevere, fornendo, oltre al meglio del rally italiano, anche piloti ...Per la prima serata in tv, lunedì 1° marzo su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “In fondo al tuo cuore”: immersa nel caldo tor ...