Premier League | Everton-Southampton 1-0 | Richarlison regala il successo ai Toffies La classifica aggiornata

(Di martedì 2 marzo 2021) L'centra una vittoria fondamentale contro ilper continuare a sognare la qualificazione nelle coppe europee., Chelsea-United 0-0: i Red Devils frenano allo Stamford Bridge in attesa del Milan. LaLa squadra di Carlo Ancelotti nonostante qualche difficoltà e calo di concentrazione sta disputando un ottimo campionato ed è pienamente in corsa perrsi una qualificazione in Championso Europache manca da tanto tempo. Per gli ospiti invece continua un periodo complicato, con i risultati che faticano ad arrivare e lacomincia a presentare i primi problemi, quattordicesimo posto a soli 7 punti dal Fulham terzultimo. L'ha approcciato bene il ...

Ancora un successo per l'Everton. Dopo la vittoria nel derby con il Liverpool dello scorso sabato, la squadra di Ancelotti ha superato 1 - 0 il Southamtpon al Goodison Park. Partenza sprint: ...... passaggio filtrante agganciato, dribbling sul portiere e palla in rete per il terzo centro di fila indopo i gol a City e Liverpool, a conferma di un periodo di forma smagliante. L'...L'Everton batte 1-0 il Southampton in un incontro della 27/a giornata di Premier League e continua la rincorsa verso la zona Champions. (ANSA) ...L’Everton vince e si avvicina al quarto posto della Premier League 2020/2021. La squadra di Carlo Ancelotti sale così a quota 43 punti in classifica, in settima posizione e a soli due punti di distanz ...