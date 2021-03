Peter Neumair | nuovi indizi dall’Adige | il figlio Benno inizia a parlare

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa: Il mistero degli abiti di Benno Neumair. Perché ha lasciato tutti quei vestiti a casa dell’amica? Pe… - CorriereUmbria : Giallo di Bolzano, Benno minacciò la fidanzata in Germania #Bolzano #coniugiuccisi #quartogrado #rete4 #poliziotto… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa: Il mistero degli abiti di Benno Neumair. Perché ha lasciato tutti quei vestiti a casa dell’amica? Pe… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Coppia scomparsa: Il mistero degli abiti di Benno Neumair. Perché ha lasciato tutti quei vestiti a casa dell’amica? Pe… - chilhavistorai3 : Coppia scomparsa: Il mistero degli abiti di Benno Neumair. Perché ha lasciato tutti quei vestiti a casa dell’amica?… -

Ultime Notizie dalla rete : Peter Neumair

IL GIORNO

Ma l'esame delle tracce di sangue, trovate invece nell'appartamento in cui Laura Perselli eabitavano in via Castel Roncolo, porterebbe gli investigatori a conclusioni diverse. Il ...Sono state sospese, dopo una settimana, le ricerche dinelle acque dell'Adige da parte dei carabinieri subacquei di Genova Voltri. In questi giorni le ricerche non hanno consentito di rinvenire il cadavere dell'uomo, ma hanno comunque ...Non è bastato l'intervento da parte dei carabinieri di Genova Voltri, che hanno proseguito le ricerche nell'Adige ...Le indagini proseguono, ma il corpo di Peter Neumair non è stato trovato dai sommozzatori di Genova Voltri in una settimana di ricerche Dopo aver scandagliato il fiume Adige per una settimana i carabi ...