Nel nome dell’antifascismo De Magistris in Calabria arruola Lucano, il sindaco degli immigrati (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel nome dell’antifascismo, della resistenza e della poltrona, quella che il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, cerca di conquistarsi in Calabria candidandosi per la Regione nel pieno della pandemia e dell’emergenza nella sua città, arriva l’ennesima “cosa rossa” a illudere la sinistra. Una regione nella quale il primo cittadino di Napoli ha lavorato come magistrato e nella quale trascorre le vacanze: quanto basta per rivendicare il diritto di amministrarla, male, malissimo, come ha già fatto per Napoli. In Calabria Dema sta cercando di mettere su una sorta di Armata Brancaleone di sinistra di partiti, movimenti, sindacati, collettivi e singole personalità della sinistra calabrese nella quale spunta anche l’ex sindaco di Riace di metterci la faccia. Sarà capolista ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel, della resistenza e della poltrona, quella che ildi Napoli, Luigi De, cerca di conquistarsi incandidandosi per la Regione nel pieno della pandemia e dell’emergenza nella sua città, arriva l’ennesima “cosa rossa” a illudere la sinistra. Una regione nella quale il primo cittadino di Napoli ha lavorato come magistrato e nella quale trascorre le vacanze: quanto basta per rivendicare il diritto di amministrarla, male, malissimo, come ha già fatto per Napoli. InDema sta cercando di mettere su una sorta di Armata Brancaleone di sinistra di partiti, movimenti, sindacati, collettivi e singole personalità della sinistra calabrese nella quale spunta anche l’exdi Riace di metterci la faccia. Sarà capolista ...

