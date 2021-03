Il gioco di sponda fra i due Matteo per far litigare il Pd (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è pace nel Pd. Oggi l’intervista del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul Corriere della Sera ha iniziato a circolare fra i dirigenti Dem di prima mattina. Due i punti finiti sotto la lente di ingrandimento del Nazareno. Il primo è la vicenda Renzi-Khasshogi: per Nardella Renzi è stato solo “intempestivo” nel suo viaggio in Arabia Saudita, “ma il punto vero – secondo il sindaco – è che l’Italia deve giocare un ruolo di leadership nel Medio Oriente, che adesso non ha”. Insomma, si dice fra i parlamentari Dem vicino a Zingaretti, quasi una giustificazione. “I renziani nel Pd sono come Fonzie: lui non riusciva e dire scusa, loro non riescono a dire che Renzi sbaglia”. Ma c’è un altro passaggio che ha fatto discutere dell’intervista di Nardella (che in molti vedono, in alternativa a Bonaccini, per Base Riformista come probabile competitor di Zingaretti per la segreteria del ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è pace nel Pd. Oggi l’intervista del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul Corriere della Sera ha iniziato a circolare fra i dirigenti Dem di prima mattina. Due i punti finiti sotto la lente di ingrandimento del Nazareno. Il primo è la vicenda Renzi-Khasshogi: per Nardella Renzi è stato solo “intempestivo” nel suo viaggio in Arabia Saudita, “ma il punto vero – secondo il sindaco – è che l’Italia deve giocare un ruolo di leadership nel Medio Oriente, che adesso non ha”. Insomma, si dice fra i parlamentari Dem vicino a Zingaretti, quasi una giustificazione. “I renziani nel Pd sono come Fonzie: lui non riusciva e dire scusa, loro non riescono a dire che Renzi sbaglia”. Ma c’è un altro passaggio che ha fatto discutere dell’intervista di Nardella (che in molti vedono, in alternativa a Bonaccini, per Base Riformista come probabile competitor di Zingaretti per la segreteria del ...

