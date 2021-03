Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi vs Stafania Orlando (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi si sono sfidati all’ultimo voto, ma il pubblico sovrano ha deciso. Il primo concorrente che dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5, abbandonando per sempre il sogno della finale è Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne lo scorso venerdì aveva sfidato l’influencer al televoto, sfidando il concorrente per lui più forte. “Se devo uscire voglio farlo con il più forte” ha affermato il giovane. Poco dopo l’uscita di Andrea dalla casa di Cinecittà Alfonso Signorini mette a dura prova i suoi concorrenti. LEGGI ANCHE>>>Finale GF VIP televoto: chi è stato eliminato tra Andrea e Tommaso LEGGI ANCHE>>>GF VIP look e outfit da finale: l’abito fa impazzire i fan GF VIP 5, Tommaso Zorzi vs ... Leggi su chenews (Di martedì 2 marzo 2021) Andrea Zelletta esi sono sfidati all’ultimo voto, ma il pubblico sovrano ha deciso. Il primo concorrente che dovrà lasciare la casa delVip 5, abbandonando per sempre il sogno della finale è Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne lo scorso venerdì aveva sfidato l’influencer al televoto, sfidando il concorrente per lui più forte. “Se devo uscire voglio farlo con il più forte” ha affermato il giovane. Poco dopo l’uscita di Andrea dalla casa di Cinecittà Alfonso Signorini mette a dura prova i suoi concorrenti. LEGGI ANCHE>>>Finale GF VIP televoto: chi è stato eliminato tra Andrea eLEGGI ANCHE>>>GF VIP look e outfit da finale: l’abito fa impazzire i fan GF VIP 5,vs ...

