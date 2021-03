Gli embrioni e l' inno alla vita

(Di lunedì 1 marzo 2021) C'è qualcosa di profondamentevativo nella decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha sancito il diritto assoluto della donna di utilizzare glicreati con il coniuge, e poi congelati, anche successivamenteseparazione e nonostante la contrarietà del marito. Chi ha voluto vedere 'il marcio' in questa pronuncia ha sostenuto che così stando le cose la procreazione sia diventata una prerogativa tutta e solo femminile e che gli uomini, anche separati o divorziati, potranno ritrovarsi padri contro il proprio volere. Ma dove sta lo scandalo? Si obietterà che da quando Dio plasmò la donna da una costola dell'uomo è l'altra metà del cielo a scandire le scelte del concepimento. Come l'acqua dalle cime delle montagne scende a valle così è la donna a governare il ciclo della, non solo nella ...

Si tratta di due pronunce destinate a far discutere, perché riconoscono il diritto assoluto della donna ad utilizzarecreati con il coniuge e poi congelati, nonostante la separazione ...Sfide che secondoautori possono comunque essere vinte ritrovando un buon rapporto tra scienza, ... "perfetti incubati in bottiglia". Oggi diremmo fecondati in provetta. Poiché, come Huxley ...La legge del 2004 che la regola prevede ancora molti limiti, nonostante le modifiche negli anni, e donare non è incentivato ...Gli embrioni creati e crioconservati da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati dalla donna anche contro la volontà dell'ex partner. Lo ha stabilito ...