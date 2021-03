Georgina Rodriguez, un bikini da copertina: “Mi piacciono le mie curve” (Di lunedì 1 marzo 2021) Georgina Rodriguez si lascia scoprire sulle pagine di Sportweek. Modella, infuencer, compagna di Ronaldo e mamma si racconta in esclusiva non prima di esibire sulla cover del giornale il suo fisico top stretto in un bikini nero. Nell’intervista tanti particolari della sua vita al fianco del fenomeno portoghese ma anche qualche incursione nella sua idea di corpo e bellezza: “Non sono ossessionata dall’essere magra. Mi piacciono le mie curve. Seguo una buona e sana alimentazione e quando ne ho voglia sgarro”. La bella spagnola ha parlato del suo amore per Cristiano e per i loro figli: “La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”. Georgina ha rivelato le doti ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 1 marzo 2021)si lascia scoprire sulle pagine di Sportweek. Modella, infuencer, compagna di Ronaldo e mamma si racconta in esclusiva non prima di esibire sulla cover del giornale il suo fisico top stretto in unnero. Nell’intervista tanti particolari della sua vita al fianco del fenomeno portoghese ma anche qualche incursione nella sua idea di corpo e bellezza: “Non sono ossessionata dall’essere magra. Mile mie. Seguo una buona e sana alimentazione e quando ne ho voglia sgarro”. La bella spagnola ha parlato del suo amore per Cristiano e per i loro figli: “La mia famiglia è la mia priorità. I miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”.ha rivelato le doti ...

