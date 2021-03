Enzo Avitabile ospite a Sanremo: ecco quando porterà Carosone sul palco (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il cantautore e compositore partenopeo Enzo Avitabile ospite al Festival di Sanremo mercoledì prossimo, duetterà con Fiorello in un omaggio a Renato Carosone. Con loro anche i Bottari di Portico (Caserta), ensemble di percussionisti che suonano botti, falci e tini riprendendo una antica tradizione di Terra di Lavoro, che scandisce arcaici ritmi processionali. Il 3 marzo, nel corso della seconda serata del 71° Festival della Canzone Italiana, Avitabile e Fiorello accompagnati dall’Orchestra del festival e dai Bottari eseguiranno una rilettura di “Caravan Petrol“, brano di Carosone pubblicato nel 1958 insieme a “‘O Sarracino“. Avitabile ritorna sul palco dell’Ariston a distanza di 3 anni dalla sua ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il cantautore e compositore partenopeoal Festival dimercoledì prossimo, duetterà con Fiorello in un omaggio a Renato. Con loro anche i Bottari di Portico (Caserta), ensemble di percussionisti che suonano botti, falci e tini riprendendo una antica tradizione di Terra di Lavoro, che scandisce arcaici ritmi processionali. Il 3 marzo, nel corso della seconda serata del 71° Festival della Canzone Italiana,e Fiorello accompagnati dall’Orchestra del festival e dai Bottari eseguiranno una rilettura di “Caravan Petrol“, brano dipubblicato nel 1958 insieme a “‘O Sarracino“.ritorna suldell’Ariston a distanza di 3 anni dalla sua ...

