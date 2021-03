Dayane Mello confida di essersi innamorata: ecco chi è il fortunato (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovo colpo di scena firmato Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la confessione a proposito dei suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò, poi ridimensionata dalla modella brasiliana, Dayane rivela di provare realmente qualcosa per qualcuno che si troverebbe fuori dalla Casa, pur rifiutandosi di farne il none. “Io sono innamorata. Di chi? Domani lo saprai”, ha raccontato ad Andrea Zelletta. “Di Rosina?”, ha chiesto lui riferendosi alla confessione di qualche tempo fa a proposito dei suoi sentimenti per l’amica, ma Dayane ha negato: “No. Domani notte lo saprai. Pier lo sa già, qualcosina la sa. Di Alfonso? Ma va”. Di chi è innamorata Dayane Mello? Dayane non ha voluto rivelare l’identità dell’oggetto dei suoi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuovo colpo di scena firmatonella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la confessione a proposito dei suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò, poi ridimensionata dalla modella brasiliana,rivela di provare realmente qualcosa per qualcuno che si troverebbe fuori dalla Casa, pur rifiutandosi di farne il none. “Io sono. Di chi? Domani lo saprai”, ha raccontato ad Andrea Zelletta. “Di Rosina?”, ha chiesto lui riferendosi alla confessione di qualche tempo fa a proposito dei suoi sentimenti per l’amica, maha negato: “No. Domani notte lo saprai. Pier lo sa già, qualcosina la sa. Di Alfonso? Ma va”. Di chi ènon ha voluto rivelare l’identità dell’oggetto dei suoi ...

