Covid, Garante della Privacy: “No a ‘pass vaccinali’ senza una legge nazionale” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute dell’opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.). A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Con l’arrivo dei vaccini anti-Covid-19 si discute dell’opportunità di iniziare a implementare soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.). A tale proposito, nel caso si intenda far ricorso alle predette soluzioni, il Garante per la privacy richiama l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

fabiochiusi : Covid: Garante privacy, no a 'pass vaccinali' per accedere a locali o fruire di servizi senza una legge nazionale - ImolaOggi : Covid, Garante privacy: no a 'pass vaccinali' per accedere ai servizi senza una legge nazionale - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Garante della Privacy: 'No ai pass vaccinali, serve una legge' #covid - SemperAdamantes : RT @ImolaOggi: Covid, Garante per la privacy: 'Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato' (e ora che lo dice al gius… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Garante Privacy, no a 'pass vaccinali', serve legge -