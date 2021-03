Conte e Trump pronti alla riscossa, con la complicità dei repubblicani del Gop e dei democratici del Gra (Di lunedì 1 marzo 2021) «L’incredibile esperienza che abbiamo cominciato insieme quattro anni fa non è finita. Questo pomeriggio ci siamo riuniti per parlare del futuro, del futuro del nostro movimento, del futuro del nostro partito e del futuro del nostro amato Paese». Queste parole non sono di Giuseppe Conte, al termine del vertice con l’astronauta Grillo e gli altri capoccioni Cinquestelle, anche se potrebbero essere state pronunciate esattamente da lui. Sono, invece, di Donald Trump, anche lui come l’amico Giuseppi tornato alla ribalta e pronto alla riscossa politica, guarda che combinazione, nello stesso giorno della nascita del partito post grillino fondato a Bibbona, la Mar-a-Lago di Beppe Grillo. Trump ha detto a una conferenza di conservatoroni americani in Florida, la grande Bibbona dell’ex ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 marzo 2021) «L’incredibile esperienza che abbiamo cominciato insieme quattro anni fa non è finita. Questo pomeriggio ci siamo riuniti per parlare del futuro, del futuro del nostro movimento, del futuro del nostro partito e del futuro del nostro amato Paese». Queste parole non sono di Giuseppe, al termine del vertice con l’astronauta Grillo e gli altri capoccioni Cinquestelle, anche se potrebbero essere state pronunciate esattamente da lui. Sono, invece, di Donald, anche lui come l’amico Giuseppi tornatoribalta e prontopolitica, guarda che combinazione, nello stesso giorno della nascita del partito post grillino fondato a Bibbona, la Mar-a-Lago di Beppe Grillo.ha detto a una conferenza di conservatoroni americani in Florida, la grande Bibbona dell’ex ...

