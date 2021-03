Cdp-Autostrade | tempi lunghi Cassa guarda ai soldi dei fondi

(Di martedì 2 marzo 2021) Il fatto che Atlantia abbia bocciato l’offerta di Cdp pernon deve trarre in inganni: la trattativa procede e continuerà anche nelle prossime settimane. Come riferiscono ad Affaritaliani.it, la percezione è che alla fine si troverà un accordo per diversi ordini di motivi. In... Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : AUTOSTRADE Ancora non ci siamo. Leggete cosa accade - amperrino : Cdp-Autostrade: tempi lunghiCassa guarda ai soldi dei fondi - TommyBrain : CDP compra le autostrade: è la nuova IRI?' - IacobellisT : CDP compra le autostrade: è la nuova IRI?' - Affaritaliani : Cdp-Autostrade: tempi lunghi. Rischio bomba dell’assemblea -

Il fatto che Atlantia abbia bocciato l'offerta di Cdp per Autostrade non deve trarre in inganni: la trattativa procede e continuerà anche nelle prossime settimane. Come riferiscono ad Affaritaliani.it alcune fonti fra le parti in gioco che seguono da vicino la vicenda, la percezione è che alla fine si troverà un accordo per diversi ordini di motivi.

La holding dei Benetton ha rigettato l'offerta vincolante per l'acquisizione dell'88 per cento di Autostrade per l'Italia che era stata presentata da Cdp Equity e dai fondi Blackstone e Macquarie.

Nessuno ha interesse a far fallire la trattativa. C'è l'ok anche del neo ministro Giovannini. Si continua a negoziare. Ma i tempi si allungano ...