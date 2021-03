Campania, i genitori No Dad annunciano due giorni di protesta: “Lezioni in strada” (Di lunedì 1 marzo 2021) I comitati No Dad alzano la testa. I genitori contrari alla decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere tutte le scuole a partire da oggi, 1 marzo, annunciano due giornate di protesta. Domani, 2 marzo, e venerdì 5 marzo, centinaia di alunni staccheranno la “connessione” e rifiuteranno di partecipare alle Lezioni a distanza. Scuole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) I comitati No Dad alzano la testa. Icontrari alla decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere tutte le scuole a partire da oggi, 1 marzo,due giornate di. Domani, 2 marzo, e venerdì 5 marzo, centinaia di alunni staccheranno la “connessione” e rifiuteranno di partecipare allea distanza. Scuole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

