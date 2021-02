Viola Davis in The First Lady ha trovato il suo Barack Obama, che arriva da The Handmaid’s Tale (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentre Viola Davis si prepara a vestire i panni di Michelle Obama nella serie di Showtime The First Lady, è stato scelto anche il volto di Barack. Sarà OT Fagbenle, star di The Handmaid’s Tale, ad interpretare il 44° presidente degli Stati Uniti nella nuova serie dedicata alle First Lady d’America. Il format antologico racconterà in forma fictional le storie di tre grandi First Lady americane che hanno segnato la storia del Paese e lasciato un’eredità indelebile: il premio Oscar ed Emmy Viola Davis è stata la prima attrice annunciata come protagonista di questa serie antologica. Sarà il suo ritorno alla serialità dopo la fine de Le Regole del ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) Mentresi prepara a vestire i panni di Michellenella serie di Showtime The, è stato scelto anche il volto di. Sarà OT Fagbenle, star di The, ad interpretare il 44° presidente degli Stati Uniti nella nuova serie dedicata alled’America. Il format antologico racconterà in forma fictional le storie di tre grandiamericane che hanno segnato la storia del Paese e lasciato un’eredità indelebile: il premio Oscar ed Emmyè stata la prima attrice annunciata come protagonista di questa serie antologica. Sarà il suo ritorno alla serialità dopo la fine de Le Regole del ...

