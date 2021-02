Veretout secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra dopo Platini (Di lunedì 1 marzo 2021) Jordan Veretout come Michel Platini. Il giocatore della Roma, con il gol al Milan, ha toccato quota 10 in campionato, diventando il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di gol in campionato di Serie A. Prima di lui c’era riuscito solo Michel Platini (nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86), quando vinse anche due titoli di capocannoniere con la Juventus. Come Platini, anche Veretout è il rigorista della squadra. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Jordancome Michel. Il giocatore della Roma, con il gol al Milan, ha toccato quota 10 in campionato, diventando iladindi gol in campionato di Serie A. Prima di lui c’era riuscito solo Michel(nel 1982/83, 1983/84, 1984/85 e 1985/86), quando vinse anche due titoli di capocannoniere con la Juventus. Come, ancheè il rigorista della squadra. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OptaPaolo : 10 - Jordan #Veretout è il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di… - clikservernet : Veretout secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra dopo Platini - Noovyis : (Veretout secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra dopo Platini) Playhitmusic - - MatteoArceri1 : RT @OptaPaolo: 10 - Jordan #Veretout è il secondo centrocampista francese ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di #SerieA, dopo… - emme1963 : @RealHumanBean_7 sul secondo gol non è suo l'errore, è stato preso in contro tempo, si poteva fare di più ma nel co… -