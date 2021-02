Quando inizia il serale di Amici? (Di domenica 28 febbraio 2021) Il talent di Maria De Filippi si avvicina alla fase finale di questa ventesima edizione, la cui partenza, stando alle indiscrezioni, è prevista per a metà marzo. C’è ancora l’incognita sulla giuria e sul regolamento. Ecco tutte le novità sul serale del programma. Qual è la data di inizio del serale? Manca poco all’inizio del serale della nuova edizione di Amici. Un appuntamento fisso di Canale 5 che completa la serie di programmi con cui Maria De Filippi domina il sabato sera televisivo. Ma Stando alle ultime indiscrezioni, il noto programma dovrebbe iniziare sabato 20 marzo. Tuttavia, la stessa data parrebbe coincidere con l’ultima dell’attuale programma del sabato sera, ovvero “C’è posta per te”, condotto sempre dalla De Filippi. Non è chiaro, quindi, se la puntata di Amici ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Il talent di Maria De Filippi si avvicina alla fase finale di questa ventesima edizione, la cui partenza, stando alle indiscrezioni, è prevista per a metà marzo. C’è ancora l’incognita sulla giuria e sul regolamento. Ecco tutte le novità suldel programma. Qual è la data di inizio del? Manca poco all’inizio deldella nuova edizione di. Un appuntamento fisso di Canale 5 che completa la serie di programmi con cui Maria De Filippi domina il sabato sera televisivo. Ma Stando alle ultime indiscrezioni, il noto programma dovrebbere sabato 20 marzo. Tuttavia, la stessa data parrebbe coincidere con l’ultima dell’attuale programma del sabato sera, ovvero “C’è posta per te”, condotto sempre dalla De Filippi. Non è chiaro, quindi, se la puntata di...

