Peggiorano i contagi nella zona: a Limbiate e Senago più nuovi casi che a Bollate (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione dell’epidemia da Sars-Cov2 nella nostra zona sta peggiorando e in questo preciso momento il comune con il maggior numero di casi non è più Bollate, sebbene quel comune sia in zona rossa, bensì Limbiate. Sia come numero complessivo, sia come percentuale rispetto alla popolazione. E non si dia la colpa di questa situazione td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione dell’epidemia da Sars-Cov2nostrasta peggiorando e in questo preciso momento il comune con il maggior numero dinon è più, sebbene quel comune sia inrossa, bensì. Sia come numero complessivo, sia come percentuale rispetto alla popolazione. E non si dia la colpa di questa situazione td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Peggiorano i contagi nella zona: a Limbiate e Senago più nuovi casi che a Bollate - Jovinow : #Covid19, boom di contagi tra i 25 e 50 anni. La #Toscana rischia il rosso dall’8 marzo. Peggiorano tutti gli indic… - cpaler : @maxbasello @GiovaQuez È inevitabile. Così come tutte le zone gialle lentamente peggiorano i loro dati. Bisognereb… - el_cholo2809 : @IannielloBruno Credevo che Draghi non avrebbe percorso lo stesso cammino di Conte ed invece mi sbagliavo. I numer… - morrigan_70 : @DavelloStefano È cambiato che aumentano morti, ricoveri, contagi e ricoveri. Non è che il virus mette la croce sul… -