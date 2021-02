Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Valerio Lundini | Michela Giraud e Saverio Raimondo

Leggi su open.online

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il progetto continua. Dopo la primacon Enrico Mentana e Dario Moccia, la sera di giovedì 25 febbraio è tornato, il nostro appuntamento settimanale su Twitch. Protagonisti. Tre comici che stanno cambiando il modo di far ridere in Italia.con un programma che ha ribaltato i canoni delshow,con una comicità dissacrante (Educazione cinica) econ un programma tutto girato a distanza (nel perfetto rispetto di tutti i Dpcm pubblicati). Anche questa volta, se non siete riusciti a seguire tutto, qui sopra vi lasciamo gli highlights ...