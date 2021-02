Napoli-Benevento 2-0 | i partenopei tornano alla vittoria

(Di domenica 28 febbraio 2021)2-0, questo il risultato dopo i novanta minuti regolamentari. Iltornain campionato e aggancia il sesto posto in classifica spodestando la Lazio. Decisive le reti di Mertens e Politano nel derby campano contro il2-0: che partita è stata? Nel Diego Armando Maradona di, torna al gol il miglior marcatore della storia del: Dries Mertens. Il belga dopo oltre tre mesi di astinenza, causa infortunio, ritrova il gol (131° con la maglia partenopea) che permette aldi legittimare un netto dominio nella prima frazione di gioco. La prestazione dell’attaccante belga non è stata indimenticabile ma solo il tempo potrà ...

2 - 0, rivivi la diretta Classifica - Calendario e risultati Il primo tempo Ilparte forte e ottiene presto il controllo del campo: occasioni vere tuttavia non arrivano ...Commenta per primo2 - 0 Marcatori: 34' p.t. Mertens (N), 21' s.t. Politano (N) Assist : -(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano (40' ...Il Napoli vince il derby col Benevento, battuti i sanniti 2-0, e rientra nella lotta Champions. Gli azzurri raggiungono al sesto posto la Lazio con 43 punti, a -3 dalla terza e quarta piazza occupate ...Dopo la sconfitta contro l’Atalanta e l’eliminazione in Europa League col Granada, il Napoli rialza la testa battendo allo Stadio Maradona 2-0 il Benevento nel derby campano. A spingere al successo la ...