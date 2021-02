(Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Sono lieto che Giuseppeabbia accettato l’invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle.evolversi per puntare sulla transizione ecologica e sullo sviluppo sostenibile”. Lo scrive su Facebook Stefano, esponente di prima linea del M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : **M5S: Buffagni, 'bene Conte, fondamentale evolversi'**... - PaoloBacci4 : RT @lucioalessio: La sinistra risorge nel connubio #Pd è #M5S? Può darsi. Il quadro resta confuso. A Di Maio piace pensarsi “liberale e mod… - PierluigiMoric1 : RT @lucioalessio: La sinistra risorge nel connubio #Pd è #M5S? Può darsi. Il quadro resta confuso. A Di Maio piace pensarsi “liberale e mod… - G_B0TTAZZI : RT @lucioalessio: La sinistra risorge nel connubio #Pd è #M5S? Può darsi. Il quadro resta confuso. A Di Maio piace pensarsi “liberale e mod… - a_dicone : RT @lucioalessio: La sinistra risorge nel connubio #Pd è #M5S? Può darsi. Il quadro resta confuso. A Di Maio piace pensarsi “liberale e mod… -

Per Stefano, l'ex premier 'ha saputo guidare l'Italia in uno dei momenti più bui della sua ... ora più che mai, che la sua figura debba essere centrale nel progetto di rilancio del'. Dello ...... ora più che mai, che la sua figura debba essere centrale nel progetto di rilancio dele io sono pronto a essere al suo fianco anche in questa fase. Coraggio", dice StefanoSi è da poco conclusa la riunione all’Hotel Forum di Roma durato quasi quattro ore. Iniziata alle 11 di questa mattina e terminata alle 15 circa l’obiettivo è quello di uscire dall’attuale garbuglio i ...Il confronto sul futuro e la leadership del Movimento all'Hotel Forum a Roma. Inizialmente si pensava che si sarebbe svolto a Bibbona. Fra i presenti Fico, Bonafede, Patuanelli, Taverna e Crimi ...