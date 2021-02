Liga, l’Atletico Madrid batte 2-0 il Villarreal e torna a +5 sul Barcellona (Di domenica 28 febbraio 2021) l’Atletico Madrid vince anche in casa del Villarreal e torna a più 5 punti di vantaggio sul Barcellona (con una partita in meno) in testa alla classifica. I Colchoneros sbancano l’Estadio de la Ceramica nella 25^ giornata di Liga grazie all’autogol di Pedraza (25?) dopo una carambola su colpo di testa di Suarez e alla rete di Joao Felix (gran rasoiata al 69? dal limite su respinta corta della difesa di casa). La squadra del Cholo Simeone vince la sua 18^ partita stagionale nel campionato spagnolo 2020-2021 e si issa a quota 58 punti, rispedendo al mittente l’attacco del Barça. Buona prestazione dei madrileni, soprattutto nel secondo tempo dall’ingresso in campo di Joao Felix al posto di Lemar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021)vince anche in casa dela più 5 punti di vantaggio sul(con una partita in meno) in testa alla classifica. I Colchoneros sbancano l’Estadio de la Ceramica nella 25^ giornata digrazie all’autogol di Pedraza (25?) dopo una carambola su colpo di testa di Suarez e alla rete di Joao Felix (gran rasoiata al 69? dal limite su respinta corta della difesa di casa). La squadra del Cholo Simeone vince la sua 18^ partita stagionale nel campionato spagnolo 2020-2021 e si issa a quota 58 punti, rispedendo al mittente l’attacco del Barça. Buona prestazione dei madrileni, soprattutto nel secondo tempo dall’ingresso in campo di Joao Felix al posto di Lemar. SportFace.

